التقديم في مدارس التمريض 2024.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مد فترة التقديم لمدارس التمريض التابعة للهيئة للعام الدراسي 2024-2025 حتى الاثنين المقبل، نظرا للإقبال الشديد ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم.

مد فترة التقديم لمدارس التمريض

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم لمدارس التمريض أون لاين فقط عن طريق الرابط المرفق بكل إعلان، ولن تقبل أي طلبات باليد نهائيا، وسيتم إغلاق الروابط في تمام الثانية عشرة مساء من التاريخ المحدد للغلق، لافتة إلى أنّ التقديم لكل مدرسة على حدة، مع الالتزام بالمربع السكني.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

وحددت هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، شروط التقديم في مدارس التمريض 2024 كما يلي.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة «المربع السكني»، حرصا على مبدأ التوطين، ولا يقبل طلبة من خارج المحافظه أو خارج المربع السكني.

- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبا/ طالبة.

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدقا عليه من ولي الأمر.

- إقرار ألا يكون الطالب/ الطالبة متزوجا ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.

- ألا تكون بطاقة الرقم القومي للأب /الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم اجتياز الاختبارات.