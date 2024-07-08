ضبط 57 منشأة طبية غير مرخصة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، حملات تفتيش مُكثفة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، أسفرت عن ضبط 57 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص، في إطار جهود الإدارة المستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

القيام بـ186 جولة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة

وأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ فرق الإدارة نفذت 186 جولة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، قائلاً: «نجحنا في ضبط 57 منشأة غير مرخصة، وبصدد استخراج قرارات غلق لهذه المنشآت فوراً، كما نفذنا 7 قرارات غلق إداري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية».

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، إلى أنّ فرق الإدارة حررت أيضًا محضرين لإثبات الحالة، ووجهت 15 إنذارًا للمنشآت التي جرى رصد بعض المخالفات بها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الإدارة بمراقبة وترخيص المنشآت الطبية الخاصة ضمن نطاق المحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.

تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلتزم بالمعايير الصحية

وتعتبر إدارة العلاج الحر جزءًا حيويًا من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، حيث تتولى مسئولية ترخيص، ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلتزم بالمعايير الصحية، ما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، الذي أكد على أهمية المتابعة الدقيقة والتفتيش المستمر لتعزيز الامتثال للمعايير الصحية، مستطردًا: «نحن ملتزمون بحماية صحة المواطنين، وضمان أنّ جميع المنشآت الطبية تعمل بشكل قانوني ووفقًا للمعايير الصحية المعتمدة».

تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وتعكس هذه الحملات التفتيشية التزام وزارة الصحة بتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتؤكد على أهمية تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، حيث تُمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

كما تواصل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ جهودها لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية المعتمدة، ما يعزز الثقة بين المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحملات ليست فقط لضبط المخالفات، بل تهدف بالأساس إلى تحسين البيئة الصحية في كفر الشيخ، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.