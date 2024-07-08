وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طب الأسرة بصافور، التابع للإدارة الصحية بديرب نجم، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به.

عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

وحسب بيان لمديرية الصحة بالشرقية، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، وناظر سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وتابع مؤشرات أداء مركز العلاج الطبيعي، والعيادات المسائية، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة، وتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، كما تفقد معمل الدم والأمراض المتوطنة، وقسم الأشعة، وتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية.

استكمال كافة الملفات الخاصة بالأسر

كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، وطالب بسرعة استكمال كافة الملفات الخاصة بالأسر المستفيدة من خدمات المركز، كما أكد وكيل الوزارة على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات المسائية، مطلعاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، وعدم وجود أي نواقص بها.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات الموجود بالمركز، وأجرى مناظرة لمؤشرات التردد على القسم، ونسب الإشغال خلال الثلاثة أشهر الماضية، والتأكد من فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وفي نهاية الزيارة عقد اجتماعاً مع ممثلي المجتمع المدني بصافور، ناقش خلاله بعض المقترحات لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز وقسم الحضانات.

وأشار «مسعود» إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تُنفذ بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيجري إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذا طبيا، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.