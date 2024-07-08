«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن التبرع بالدم.. نصائح مهمة

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح يجب اتباعها عند التبرع بالدم، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

التعليمات والنصائح عند التبرع بالدم

وجاءت التعليمات والنصائح عند التبرع بالدم على النحو التالي:-

- شرب الكثير من الماء.​​

- تناول وجبة صحية وتجنب الأطعمة الدهنية، مثل البرجر أو البطاطس المقلية أو الآيس كريم.​​

- التحقق لمعرفة ما إذا كانت أي أدوية يتم تناولها تؤثر على التبرع.​​

- التحدث إلى أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية قبل التوقف عن تناول أي أدوية من أجل التبرع بالدم.​​

- ارتداء قميص بأكمام يمكن طيها.​​

- يُفضل الحصول على قسط وافر من النوم في الليلة السابقة للتخطيط للتبرع.​ ​

تعلميات يجب القيام بها بعد عملية التبرع

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنّ هناك مجموعة من التعلميات يجب القيام بها بعد عملية التبرع وجاءت على النحو التالي:-

- شرب سوائل إضافية.​​

- تجنب النشاط البدني المُجهِد أو رفع الأشياء الثقيلة لمدة 24 ساعة تقريبًا.​​

- عند الشعور بالدوار، يتم الاستلقاء مع رفع القدمين إلى أعلى حتى يختفي هذا الشعور.​​

- إذا حدث نزيف بعد إزالة الضمادة، يتم الضغط على مكان الضمادة ورفع الذراع حتى يتوقف النزيف.​​

- في حالة حدوث كدمات، يتم وضع كمادة باردة على المنطقة بشكل دوري خلال الـ24 ساعة الأولى.​​