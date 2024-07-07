«الصحة» لـ«عزة مصطفى»: مصر خالية من الملاريا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الملاريا مرض معدٍ يصيب الإنسان وينتقل عبر لدغات البعوض الحامل للمرض، وهو من الأمراض المهددة لحياة الإنسان.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»: «آخر انتقال مثبت لمرض الملاريا داخل مصر كان في عام 1998، ومنذ هذا التاريخ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي سريان داخلي للمرض بمصر، ولكن الحالات التي تظهر تكون قادمة من الخارج».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «لا خطر علينا من هذا المرض، وفي 29 يونيو المنقضي استقبل وزيرَ الصحةِ وفد من برنامج الملاريا العالمي التابع لـ منظمة الصحة العالمية لتحصل مصر على شهادة الخلو من مرض الملاريا، مثلما حصلنا على شهادة فيروس سي».

وواصل: «أهم ما كان يبحث عنه الوفد، هو التحقق من عدم أي سريان داخلي لمرض الملاريا داخل مصر، وكل الحالات التي يتم اكتشافها تكون من دول متوطن فيها المرض، فمصر لديها نظام ترصد قوي وقادر على الاكتشاف المبكر للحالات لمنع حدوث أي تفشيات، وهو ما تأكد منه الفريق، وأكد الوفد خلال زيارته أنه تثبت من وجود نظام عالِ الجودة بخصوص تلقي المريض الخدمة الصحية عند الإصابة».