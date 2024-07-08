تطابق مناهج الدراسة بكلية طب الأكاديمية العربية مع جامعة موناش بأستراليا

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تطابق مناهج الدراسة بكلية الطب فرع العلمين، مع مناهج جامعة «موناش» للدراسات الطبية بأستراليا Monash School of Medicine، التي تُعد إحدى أعرق وأكبر الجامعات في العالم.

جودة التعليم

وأوضحت الأكاديمية أن هذا التطابق خُطوة مهمة وقفزة نوعية تهدف إلى رفع جودة التعليم، مما يضمن للطلاب تلقي تعليم مُتميز يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، عن اعتزازه بتحقيق هذا التطابق مع جامعة عالمية مرموقة مثل موناش العالمية، ما يعكس التزام الأكاديمية بتوفير تعليم عالٍ الجودة لطلابها من خلال تطابق وتماثل مناهجنا الدراسية مع المعايير العالمية.

مناهج جامعة موناش

وتعد مناهج جامعة موناش للدراسات الطبية من بين الأفضل على مستوى العالم، وتأسست جامعة Monash عام 1958و تقع في مدينة ملبورن في أستراليا، وهي ثاني أقدم جامعة بولاية فيكتوريا.

وتعد جامعة موناش واحدة من أفضل الجامعات في العالم، حيث جرى تصنيفها في المرتبة 42 في تصنيفات جامعة QS العالمية 2024.

كما احتلت المرتبة 54 عالميًا في تصنيفات جامعة «تايمز» للتعليم العالي العالمية المرموقة لعام 2024 من بين 1904 مؤسسة في 108 دول.