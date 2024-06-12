رئيس جامعة العريش: حققنا المركز الـ300 ضمن أفضل الجامعات عالميا

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تقدم الجامعة في تصنيف times higher education 2024، مشيرا إلى أن الجامعة احتلت المركز الـ300 لأفضل جامعة على مستوى العالم متفوقة على العديد من الجامعات الأجنبية والعربية.

جامعة العريش تحتل المركز الـ300 لأفضل جامعة على مستوى العالم

وأكد الدمرداش، في تصريحات خاصة للوطن، أن الجامعة أصبحت الثالثة على مستوى الجامعات المصرية في جودة التعليم، مؤكدا أن هذا الارتقاء في التصنيف يعد نتاج مجهود مؤسسي علمي مكثف، وأن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرارية في التميز والتقدم للوصول إلى مكانة أفضل

جامعة العريش لديها مجموعة متنوعة من التخصصات

وأوضح أن الجامعة لديها مجموعة متنوعة من التخصصات في مجالات مختلفة مثل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة والطب البيطري والزراعة، وتخصصات تناسب احتياجات المنطقة تهتم الجامعة بتقديم تخصصات تناسب احتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء، مثل تخصصات في مجال السياحة والآثار والزراعة الصحراوية والصيد البحري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرامج دراسية عملية تركز الجامعة على تقديم برامج دراسية عملية تتضمن تدريبات ميدانية وفرص عمل للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مختلف المجالات، كما يتم اتعاون مع المؤسسات المحلية.