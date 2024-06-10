تكاليف دراسة الطب خارج مصر.. اعرف أفضل الجامعات

يسعى الكثير من الطلاب المصريين لمعرفة التكاليف وأفضل الدول والجامعات لدراسة الطب خارج مصر، والتمكن من الاستفادة من الشهادات المعتمدة عالميًا واكتساب خبرات وثقافات جديدة.

دراسة الطب خارج مصر

وبالنسبة لدراسة الطب خارج مصر، وفقًا للإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت شروطها كالتالي:

دراسة الطب في ألمانيا

ألمانيا واحدة من أفضل الجامعات لدراسة الطب، فلا يوجد فيها رسوم دراسية، فضلًا عن أنها بحسب ما ذكرته شبكة «توب يونيفرسيتي» فإنّها تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل الدول لدراسة الطب.

ولكن يجب على الطالب معرفة أن تكاليف المعيشة في ألمانيا قد تكون مرتفعة بعض الشيء، وذلك مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

والجامعات المتاحة لدراسة الطب في ألمانيا هي:

1- جامعة هاينريش هاينه دوسلدورف.

2- جامعة آخن.

3- جامعة دويسبورج-ايسن.

4- جامعة هومبولت في برلين.

5- جامعة بون في المانيا.

6- جامعة الرور بوخوم.

دراسة الطب في كندا

أما دراسة الطب في كندا، هناك منافسة للدراسة في كليات الطب هناك، لذلك يجب على الطالب الراغب في التقديم فيها التأكد من جميع الأوراق الخاصة به ومتطلبات القبول.

وتكون دراسة الطب في كندا مُكلفة إلى حد ما وذلك مقارنة بغيرها من الدول، ولكن الدراسة فيها تكون أرخص من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا.

والجامعات المتاحة لدراسة الطب في كندا هي:

1- جامعة لافال.

2- جامعة دالهاوسي.

3- جامعة شيربروك.

4- جامعة تورنتو.

5- جامعة ماكماستر.

6- جامعة مونتريال.

7- جامعة ميموريال.

8- جامعة ماكجيل.

دراسة الطب في تركيا

وبسبب تفوق الجامعات التركية في مجال الطب، يتطلع الطلاب ذوو الكفاءات العالية إلى دراسة الطب في تركيا، وخاصة الطلبة المصريين.

دراسة الطب في أوروبا

وتكون مصاريف دراسة الطب في أوروبا أسعارها منخفضة، وهذا ما يبحث عنه الطلاب، فضلًا عن أن الدراسة تكون 6 سنوات بدلًا من 7 وهو ما يسهم في التخفيف عليهم من حيث المصاريف.