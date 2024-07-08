«مدبولي»: أحدثنا تطورا هائلا في البنية التحتية للصحة والتعليم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «قطعنا شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للصحة والتعليم»، موضحًا أنه جرى حل جزء كبير من المشكلات لأعداد من المدارس والجامعات والمستشفيات.

طفرة هائلة في عدد المنشآت

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك طفرة هائلة في عدد المنشآت التي كانت مطلوبة، وهذا الأمر خطوة أولى لأن الأهم هو أن الخدمة التي تقدم للمواطن تكون على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة.

وشدد على أنه يتم العمل على تقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى بقطاعي الصحة والتعليم.