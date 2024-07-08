مدبولي يشكِّل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. ما هي اختصاصاتها؟

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (أ) في 7 يوليو الجاري، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من:

- وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

- وزير الشباب والرياضة.

- وزيرة التنمية المحلية.

- وزير الأوقاف.

- وزير العمل.

- وزير الثقافة.

- وزير التربية والتعليم.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المتخصصين.

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية كالآتي:

وأوضحت المادة الثالثة، أن تجتمع المجموعة مرة كل أسبوع على الأقل، فيما حددت المادة الرابعة، أن يكون للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، فيما بينت المادة الخامسة أن المجموعة الوزارية، تعد تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.