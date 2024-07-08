غدا.. الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 05:51 م | الإثنين 08 يوليو 2024 رئيس مجلس الوزراء يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدًا، الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إجازة العام الهجري.. هل غدا عطلة رسمية؟ متحدث مجلس الوزراء: تخفيضات في أسعار السلع تصل إلى 40% (فيديو) متحدث مجلس الوزراء: توفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء متحدث مجلس الوزراء: مواجهة سرقات الكهرباء لتوفير الخدمة مجلس الوزراء الحكومة الحكومة الجديدة بقلم أسماء زايد