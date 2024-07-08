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غدا.. الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين برئاسة مدبولي

كتب:

أسماء زايد
05:51 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدًا، الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي.

 

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