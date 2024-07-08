«مدبولي»: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى لوزير الأوقاف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه دائما يتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي والحضاري، وهذا الملف يحتاج جهدا كبيرا للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقون جزءا من المحتوى الثقافي من الخارج، وبالتالي من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تجديد الخطاب الديني كان جزءا من الحديث بشكل واضح مع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وسيكون أولوية قصوى من عمله.

وتابع: «فلسفة تعيين نائب لرئيس الوزراء لهذا الموضوع ليكون تركيزه الشديد مع المجموعة المصغرة مع الوزراء بصورة أسبوعية لأخذ إجراءات والعرض على مجلس الوزراء وسأكون معهم كل أسبوعين أو ثلاثة مع المجموعة لأخذ الإجراءات التي من شأنها الإسراع في عملية التنفيذ».