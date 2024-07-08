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«مدبولي» عن تجاوز أزمة النقد الأجنبي: الدولة خرجت في الفترة الماضية من نفق مظلم

كتب:

محمد عزالدين
08:04 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن المصري، خاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة: «تطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا في البيان الذي ألقيته اليوم».

وأضاف «مدبولي»، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة في الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبي والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، وكل الدولة كانت متخوفة من المستقبل».

وتابع: «أطلع على كل ما يثار ويقال في هذا الإطار، وكان جزء كبير من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يعاني العالم كله منها، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبي طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد وطبيعة سكانها».

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