«مدبولي»: تكليفات رئاسية بتوفير احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش في سلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2011، مواصلا: «في النهاية، المواطن يهمه أن يعيش حياة ميسرة، لذلك كنا حريصين جدا في إسراع الخطى لحل أزمة العملة الصعبة لأنها كانت مؤثرة على كل شيء».

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا بنسمع إن الناس بتسعر الدولار بـ70 و80 جنيها، ويتقال خلال سنة هيبقى بـ100 جنيه، والكلام ده كانت بتتسعر عليه سلع».

وتابع: «ولكن نحمد الله أننا استطعنا بالسياسة النقدية الموجودة أن يكون هناك سعر معروف وشكل ثابت ويهمنا أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحمل أي صدمات خلال الفترة المقبلة، وأهم شيء هو أن هناك توجيها واضحا للحكومة بأنه في خلال الثلاثة سنوات المقبلة على الأكثر يجب تأمين موارد العملة الصعبة ما يغطي احتياجاتنا ويكون هناك فائض ولو بسيط لتجنب أي أزمات اقتصادية استثنائية قد تحدث».