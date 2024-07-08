أمين الفتوى: الصلاة على النبي ترفع البلاء وتحمى من المصائب

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول: «فضل الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟»، وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «ما بالك بعبد يظل طيلة يوم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، فما بالك لو وقع في محنة أو مُصيبة لكان الله سبحانه وتعالى أشد إقبالا عليه إذهابا لمحنته وتفريجا إلى كربته».

أمين الفتوى: تقربوا إلى الله تعالى بالصلاة على النبي

وتابع: «تعرفوا وتقربوا إلى الله بالصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض العارفين بالله لا يُفطر لسانهم عن ذكر رسول الله، حتى قال أنه لو امتنعت عن رؤية رسول الله لأعددت نفسي من غير المُسلمين»، مُشددًا على أن الصلاة على سيدنا محمد كنز كبير.