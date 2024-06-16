دعاء ليلة عيد الأضحى المبارك.. أفضل ما ذُكر عن النبي محمد

دعاء ليلة عيد الأضحى المبارك، من الأمور التي يهتم بها الكثير من المسلمين حول العالم، حيث إنه من الأمور المستحبة، بالإضافة إلى ترديد تكبيرات العيد التي تردد باستمرار، خاصة بعد الفروض الخمسة يوميًا والتي تستمر حتى مغرب اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى 2024.

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أفضل دعاء ليلة عيد الأضحى المبارك، وفق ما ذكر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرته دار الإفتاء المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

دعاء ليلة عيد الأضحى المبارك

وهناك العديد من الكلمات ونقدم أفضل دعاء ليلة عيد الأضحى المبارك والتي منها كالآتي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

أدعية مستحبة ليلة عيد الأضحى

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور

اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.

اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.