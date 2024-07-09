زر في التكييف يسحب الروائح الكريهة من المنزل.. «اتبع هذه الحيلة»

يُعد التكييف جهازا مهما في المنزل، إذ يعمل على خفض درجات الحرارة العالية خلال الطقس الحار، بالإضافة إلى ذلك فإن له استخداما مهما لا يعرفه الكثير من الناس، وهو سحب الروائح الكريهة من المنزل، لأنه يعمل على إزالة الرطوبة والملوثات من البيئة، فكيف يعمل على ذلك؟.

كيف أجعل التكييف يسحب الروائح الكريهة؟

«كيفية إزالة الرائحة الكريهة من المنزل عن طريق التكييف؟»، سؤال يدور في أذهان الكثير من الناس، وبحسب موقع «genhvac»، المختص في التكنولوجيا، فإنه يتم ذلك عن طريق:

إصلاح الفريون في التكييف.

فتح أنبوب التصريف وتنظيفه.

تشغيل زر «Swing» للسماح بتفعيل خاصية توزيع الهواء البارد، ما يعمل على سحب الرائحة الكريهة من المنزل.

إزالة الروائح الكريهة بالتكييف

وقدم محمد علي، فني صيانة تكييف، حلًا لإزالة وسحب الروائح الكريهة من المنزل عن طريق التكييف، من خلال الخطوات التالية:

فتح غطاء التكييف.

سحب الفلتر وإزالة الأتربة منه.

تنظيفه بالمياه والصابون المخفف.

ضخ الماء في منفذ دخول الهواء.

هناك خطوة إضافية بوضع معطر مخفف على وحدة التكييف من الخارج: «سواء عملنا الخطوة أو لا هو تنظيف فريون وأنبوب التكييف وريشة الهواء (السربنتينة) باستمرار هتخلي التكييف يسحب الروائح والانبعاثات الضارة والجراثيم من الهوا».

خلطة منزلية للتخلص من الرائحة

حسبما نشرته مجلة «foodndtv» المتخصصة في الصحة والغذاء، فإنه يمكن استخدام خلطة الملح المخفف مع المعطر والماء، ووضعها على ريشة التكييف من خلال التالي: