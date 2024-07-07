5 نصائح طبية لحماية الأطفال من مخاطر التكييف.. يُسبب نزلات البرد وجفاف الجلد

أجواء شديدة الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، تشهدها محافظات الجمهورية كافة خلال فصل الصيف، لذا فإنّ استخدام مكيفات الهواء أصبح لا غنى عنه، إذ تخفف من حدة الطقس، وتمنع الإصابة بالأمراض والمشكلات الجلدية التي تنتشر في فصل الصيف، ولكن هناك بعض المحاذير التي يجب اتباعها خاصة مع الأطفال.

مخاطر استخدام التكييف على الأطفال

الدكتور محمد رجب راشد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، حذر خلال حديثه لـ «الوطن» من التأثير الضار لأجهزة التكييف على الأطفال، وقال إنّ تعرض الطفل لتيارات الهواء البارد من المكيف يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة جسم الطفل وهذا يمثل خطر على صحتهم، لأن جهاز تنظيم حرارة الطفل غير مكتمل النمو ولا يستطيع الأطفال حديثي الولادة تنظيم حرارة أجسامهم بشكل جيد، والتعرض للهواء البارد يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أنّ الأطفال الذين يتواجدون بالغرف المكيفة في أغلب اليوم يواجهون خطر جفاف الجلد والأنف ويكون أكثر عرضة للتهيج.

نصائح لكيفية التعامل مع التكييف للأطفال

ولتجنب الأضرار الناتجة عن استخدام التكييف للأطفال، يقدم راشد عدة نصائح لاستخدام التكيف بآمان منها:

1- يرضع الطفل طبيعيًا بشكل متكرر لحمايته من الجفاف.

2- استخدام كريم ملطف للجلد، لأن الهواء البارد من التكييف يجفف جلد الطفل ويجعله أكثر عرضة للتهيج.

3- يرتدي الطفل ملابس خفيفة وقطنية وتكون بأكمام عند التعرض للتكييف.

4- عند تعرض الطفل للتكييف تكون درجة الحرارة طبيعية من 24 أو 25 درجة مئوية، ويجب أنّ تنظف الفلاتر جيدًا.

5- تهوية الغرفة كل فترة، وبقاء الطفل في الغرفة بعد غلق التكييف، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.