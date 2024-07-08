ماذا يحدث عند استخدام التكييف دون تنظيف شهريا؟.. مشكلات صحية خطيرة

التكييف من الأجهزة المهمة في المنازل والمكاتب، خاصة في البلدان التي تشهد درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة من السنة، ورغم فوائد التكييف في توفير بيئة مريحة، وتعديل الطقس ليكون مناسبا ومحتملا، فإن استخدامه دون صيانة وتنظيف منتظم بشكل شهري، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وكشف الدكتور عبد الوهاب رضوان، استشاري الأمراض الباطنية، عن الأمراض التي يسببها إهمال تنظيف المكيف، في تصريحات لـ«الوطن».

احترس من هواء التكييف دون تنظيف

بحسب« رضوان» فإنه عند تشغيل التكييف بشكل مستمر دون تنظيفه شهريًا، تتراكم الأوساخ والغبار داخل الفلتر والمكونات الداخلية، ويمكن أن تؤدي هذه التراكمات إلى تدني جودة الهواء المتدفق من التكييف، إذ تصبح محملة بجزيئات الغبار والأتربة والعفن الناتج عن المياه الخاصة بالمكيف، واستنشاق هذه الجزيئات يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، منها:

الالتهاب الرئوي

البكتيريا والفطريات المتراكمة في المكيف، تنتقل مع الهواء إلى رئة الأشخاص الجالسون بالغرفة، ما قد يؤدي إلى التهابًا رئويًا لهم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

الربو

الهواء الملوث الصادر عن المكيف غير النظيف، يتسبب في الإصابة بضيق التنفس والسعال المستمر، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بمرض الربو.

انتقال العدوى والفيروسات

من المخاطر الصحية الأخرى التي يسببها التكييف غير النظيف، انتقال البكتيريا والفيروسات، التي تتكاثر بدورها داخل الجهاز وتنتقل عبر الهواء، ما يؤدي إلى انتشار العدوى بين الأفراد الذين يستخدمون نفس المكان المكيف، بالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض معدية.

نصائح استخدام المكيف بأمان

شدد «رضوان» على ضرورة غسل فلاتر المكيف والوحدة الداخلية له مرة واحدة شهريًا على الأقل، باستخدام المطهرات والمنظفات اللازمة، للقضاء على البكتريا والفيروسات النامية بداخله أو المنتقلة إليه، ما يضمن الحفاظ على صحة جيدة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتكييف.