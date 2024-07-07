4 علامات تحذيرية.. متى يحتاج التكييف إلى صيانة؟

كثيرًا ما يتعرض مكيف الهواء إلى عدة أمور تجعل أدائه أضعف وكفاءته أقل من المعتاد، ويعود هذا الأمر إلى بعض العوامل الخارجية التي يتعرض لها التكييف، ويمكن أيضًا أن تكون هذه العوامل داخلية مثل عدم التنظيف لفترة طويلة، وهو ما يجعله عرضة للتلف، لذا نستعرض في التقرير التالي بعض العلامات التي تشير إلى أن مكيف الهواء الخاص بك يحتاج إلى صيانة، وفقًا لما ورد عبر موقع «medium».

إنتاج منخفض

يلاحظ بعض الأشخاص ضعف أداء مكيف الهواء في منازلهم، وأنه بالكاد يخرج هواءً، ويعود هذا الإنتاج الضعيف إلى عدة عوامل منها إنحناء المروحة بشكل كبير أو تلف في محرك المروحة أو بسبب قلة التنظيف، وفي هذه الحالات يجب على الفور الاتصال بالصيانة لحل تلك المشكلة.

رائحة حرق كهرباء

تشير رائحة الاحتراق إلى وجود خطأ في النظام الكهربائي للتكييف، إذ لا ينبغي صدور أي روائح من التكييف، وتعود رائحة حرق الكهرباء تلك إلى مجموعة عوامل منها حدوث ضررا بالغا بسبب سوء الأحوال الجوية أو تآكل الأسلاك، وفي هذه الحالات يجب الاتصال بفني الصيانة على الفور، إذ أن تلك المشكلة ليست خطرًا على المكيف فقط، بل على سلامة منزلك كله.

تجمع المياه حول الوحدة

يمثل أي تجمع للمياه حول الوحدة مشكلة كبيرة لمكيف الهواء، إذ أنه يستحيل العمل بأداء عال، إلا إذا كان جيد التهوية وجافًا، وتوجد بعض العوامل المسببة لذلك مثل عوامل الطقس، التي تتسبب في كسر خط التبريد، لذا فإن كنت تواجه هذه المشكلة، فيجب التوجه على الفور للصيانة.

انتهاء مدة صلاحية التكييف

انتهاء صلاحية التكييف، فإذا كان لديك مكيف هواء لمدة استمرت 10 سنوات أو أكثر، فيجب أن تستعد لشراء تكييف آخر، إذ أنه من الطبيعي أن تضعف وتقل جودة وأداء مكيفات الهواء بعد كل هذه المدة الطويلة.