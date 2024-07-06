هل يتلف التكييف من عدم الاستخدام لفترة طويلة؟

نضطر في بعض الأحيان إلى عدم استخدام التكييف لمدة طويلة، بسبب السفر أو حلول فصل الشتاء، وقد يتساءل البعض عن مدى خطورة هذا الأمر على مكيف الهواء، لذلك نستعرض في السطور التالية حقيقة تعرض مكيفات الهواء للتلف بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، وفقَا لموقع «Better Call Armstrong».

هل يدعو الأمر للقلق؟

يقول الخبراء إنه في حالة ترك التكييف لمدة طويلة من عدم الاستعمال، فإن الأمر لا يدعو للقلق، إذ أن مكيفات الهواء الحديثة مصممة لتعمل لسنوات عديدة، فغالبًا ما تعمل لعدة أيام وقد تصل إلى أسابيع دون إيقاف، وأيضًا صُممت لتواجه تلك الأمور مثل عدم الاستخدام لفترة، فطالما أن المكيف يتلقى الصيانة الموسيمية المنتظمة اللازمة له، فإنه لا يوجد خطر من تركه لعدة أشهر من عدم الاستعمال.

احتياطات يجب اتخاذها

بالرغم من أن ترك المكيف لفترة طويلة من عدم الاستخدام أمر لا يدعو للقلق، إلا أن هناك بعض الاحتياطات الضرورية التي يجب اتخاذها إذا كنت على وشك التخلي عنه لفترة، مثل التنظيف المستمر له، فالتكييفات لا تحب تراكم الأوساخ، فهي أكبر عدو له.

وهناك أيضًا بعض الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الضغط على زر إيقاف التشغيل:

- ضبط منظم الحرارة على وضع المروحة فقط، ثم تشغيل التكييف لمدة 60 دقيقة، وذلك سيعمل على تنظيف المكيف.

- الصيانة الموسيمية المنتظمة، التي ستساعد بشكل كبير في عودة التكييف للعمل بشكل أسرع بعد فترة عدم الاستعمال الطويلة.