5 علامات تدل على تعرض الهاتف للاختراق.. احذرها

في ظل انتشار الهجمات الإلكترونية وازدياد اختراق الهواتف الذكية، بات من الضروري الانتباه لعمليات الاختراق هذه وأن نكون على دراية بعلامات تدل على تعرُّض هاتفنا للاختراق، لكي نتخذ الخطوات اللازمة لحماية بياناتنا الشخصية وعدم سقوطنا فريسة سهلة في يد المبتزين.

اختراق الهاتف الذكي

وهناك بعض العلامات تشير إلى احتمالية تعرُّض الهاتف للاختراق، حسب ما ورد على موقع «businessinside»، وهي:

5 علامات تشير إلى تعرُّض هاتفك للاختراق

1- سرعة استهلاك البطارية بشكل غير طبيعي:

من العلامات الشائعة للاختراق سرعة استهلاك البطارية بشكل ملحوظ؛ إذ تعمل البرامج الضارة في الخلفية دون علمك، ما يؤدي إلى استنزاف طاقة البطارية بشكل أسرع.

2- ارتفاع حرارة الهاتف:

قد يعاني هاتفك من ارتفاع ملحوظ في درجة حرارته دون سبب واضح، لا سيما إذا كان يعمل ببطء أو تطبيقاته مفتوحة قليلة.

3- ظهور تطبيقات غريبة لم تقم بتثبيتها:

من علامات الاختراق الواضحة ظهور تطبيقات لم يتم تثبيتها على هاتفك، وقد تكون ضارة وتعمل على سرقة بياناتك.

4- رسائل نصية أو مكالمات غريبة:

إذا لاحظت وجود رسائل نصية أو مكالمات لم تقم بإرسالها أو استقبالها، فهذا قد يدل على أن هاتفك جرى اختراقه والمتسلل يتحكم في بعض وظائفه.

5- بطء أداء الهاتف:

قد يتسبب الاختراق في بطء أداء هاتفك بشكل ملحوظ؛ إذ تعمل البرامج الضارة على استهلاك موارد المعالج والذاكرة، ما يؤثر على سرعة الهاتف وكفاءته.

ماذا تفعل إذا لاحظت إحدى هذه العلامات؟

وفي حال لاحظت إحدى هذه العلامات التي تدل على احتمالية تعرُّض هاتفك للاختراق، فعليك اتباع النصائح التالية لحماية بياناتك الخاصة والسرية: