7 أسباب وراء نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا.. تعرف عليها
كتب:
عبير خالد
03:29 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
بطارية الهاتف
يعاني بعض مستخدمي الهواتف من مشكلة نفاد شحن البطارية سريعًا، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرًا لهم، ويحدث ذلك نتيجة عدة عوامل، ربما تؤدي إلى إتلاف بطارية الهاتف على المدى البعيد، بحسب موقع «البوابة العربية التقنية».
7 أسباب وراء نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا
توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا، وذلك نتيجة بعض الأمور، التي تسبب ذلك، والتي قد يجهلها الكثيرون، ويمكن تناول كلًا منهما على حدة فيما يلي:
- ترك بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية، الأمر الذي يعمل على استهلاك قدر كبير من الطاقة، ويؤدي إلى نفاد شحن البطارية سريعًا، فوجب العمل على غلق هذه التطبيقات في حالة عدم استخدامك لها.
- تقليل مستوى إضاءة الهاتف، لأنه يتسبب في نفاذ شحن البطارية سريعًا، والاعتماد على استخدام طاقة متوسطة.
- تستهلك بعض التطبيقات مثل Google Maps قدرًا كبيرًا من بيانات الهاتف، الأمر الذي يحتاج بطبيعته إلى قدر عال من الطاقة، ما يزيد من استهلاك بطارية الهاتف، ويمكن حل ذلك عبر التوجه إلى الإعدادات والعمل على ضبط ذلك التطبيق على خاصية تشغيل التطبيق وقت الاستخدام فقط.
- في حالة عدم تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك المحمول، يكون ذلك واحدًا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى نفاد شحن بطارية المحمول، وذلك راجع إلى كون أنظمة التشغيل مدعمة بتعديلات وحلول لمشاكل كثيرة في أنظمة التشغيل القديمة، ومن البطارية.
- عند ضبط الجهاز على الاتصال بشبكة الواي فاي وقتًا طويلًا، يساعد ذلك على سحب شحن البطارية فمن الأفضل العمل على غلق هذه الخاصية.
- يعمل فتح إشعارات كافة التطبيقات الموجودة في الجهاز، ومن بينها منصات التواصل الاجتماعي والألعاب، يؤدي ذلك لتلف البطارية على المدى البعيد.
- استخدام أنواع سيئة من الشواحن، يؤثر بالطبع على البطارية.