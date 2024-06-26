7 أسباب وراء نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا.. تعرف عليها

يعاني بعض مستخدمي الهواتف من مشكلة نفاد شحن البطارية سريعًا، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرًا لهم، ويحدث ذلك نتيجة عدة عوامل، ربما تؤدي إلى إتلاف بطارية الهاتف على المدى البعيد، بحسب موقع «البوابة العربية التقنية».

7 أسباب وراء نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نفاد شحن بطارية الهاتف سريعًا، وذلك نتيجة بعض الأمور، التي تسبب ذلك، والتي قد يجهلها الكثيرون، ويمكن تناول كلًا منهما على حدة فيما يلي:

ترك بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية، الأمر الذي يعمل على استهلاك قدر كبير من الطاقة، ويؤدي إلى نفاد شحن البطارية سريعًا، فوجب العمل على غلق هذه التطبيقات في حالة عدم استخدامك لها.

تقليل مستوى إضاءة الهاتف، لأنه يتسبب في نفاذ شحن البطارية سريعًا، والاعتماد على استخدام طاقة متوسطة.

تستهلك بعض التطبيقات مثل Google Maps قدرًا كبيرًا من بيانات الهاتف، الأمر الذي يحتاج بطبيعته إلى قدر عال من الطاقة، ما يزيد من استهلاك بطارية الهاتف، ويمكن حل ذلك عبر التوجه إلى الإعدادات والعمل على ضبط ذلك التطبيق على خاصية تشغيل التطبيق وقت الاستخدام فقط.