أدهم سليمان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة «كل يوم بيت عنكبوت»

كشف المطرب أدهم سليمان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «كل يوم بيت عنكبوت».

ونشر أدهم سليمان البرومو الدعائي للأغنية: «كل يوم بيت عنكبوت يوم الأربعاء بإذن الله يارب تعجبكم».

معلومات عن أدهم سليمان

أدهم سليمان من مواليد 21 سبتمبر 1986 في أسيوط، وبدأ مشواره الفني في سن الـ15 من خلال حفل غنائي بمدرسته الإعدادية، وقدم عددا من الحفلات بالمدرسة والجامعة، واشتهر في الوسط الغنائي بأغنية «يا سمرة»، التي حققت أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب.