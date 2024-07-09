ماذا يحدث لجسمك عند المشي كل يوم في الصباح؟.. «علاج فوري»

المشي صفاء للذهن وصحة للجسد، وهي رياضة تعمل على علاج أعضاء الجسم، ويمكن ممارستها في كل مكان، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن المشي صباحًا لمدة تعادل 30 دقيقة يعمل على تعزيز النشاط البدني وصحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد المشي

المشي يوميًا في الصباح يعمل على علاج أعضاء الجسم، وبحسبما قدمت دراسة أمريكية نُشرت نتائجها في مجلة الطب الرياضي، فإن المشي صباحًا يعمل على:

تحسين المزاج.

زيادة مستويات الطاقة في الجسم.

تقوية العضلات.

تحسين اللياقة الجسدية.

تحسين وظائف الأعضاء.

كيفية تحديد المسافة المثالية للمشي؟

وأضاف الدكتور ثوم ريك، في حديثه عن الدراسة، أنه يختلف تحديد المسافة المثالية للمشي حسب مستويات اللياقة البدنية الفردية والأهداف الصحية، ولكن بصفة عامة يجب الاهتمام بالتالي عند المشي:

ابدأ بمسافة قليلة ثم زودها تدريجيًا مع تحسن اللياقة البدنية.

انتبه إلى أعضاء جسدك وأي مسافة لا تتعب فيها.

اضبط شدة ومدة المشي لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

أقل مسافة يجب أن تمشيها حوالي كيلو متر.

ما هو الوقت المثالي في الصباح للبدء بالمشي؟

الأمر يعتمد على صحة الشخص وعمره، ولكن الوقت المثالي للمشي في الصباح هو عادة خلال الساعات الأولى من الصباح، بعد شروق الشمس بقليل، إذ يتيح لك هذا التوقيت الاستمتاع بدرجات حرارة أكثر برودة وهواء أكثر نضارة وبيئة هادئة، كما أنه يضفي صبغة إيجابية على اليوم، ويعزز الحالة المزاجية ومستويات الطاقة.

كيفية الاستعداد للمشي الصباحي؟

قبل الخروج للمشي، يجب القيام بالتالي:

تمديد جسمك بلطف لتسخين عضلاتك.

الحرص على ترطيب جسمك بشرب الماء قبل وبعد الاستيقاظ.

تجهيز ملابسك وحذائك المريح حتى لا تضغط على أعصاب قدمك.

أهمية المشي صباحًا

المشي الصباحي له العديد من الفوائد، وبحسب رحمة محمد، مدرب اللياقة البدنية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإنه ينظم ضغط الدم ويساعد على تحسين صحة القلب وضبط مستويات الكوليسترول، كما أنه يعزز الدورة الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بالأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتقليل السعرات الحرارية والمساعدة بشكل أكبر في إدارة الوزن، ويساعد على تقوية العضلات، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويحفز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين إلى العضلات والأعضاء، ما يعزز الحيوية بشكل عام.