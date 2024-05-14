فوائد المشي حافي القدمين.. فئتان هما الأكثر استفادة

قد يكون المشي من دون حذاء شيئًا لا نفعله عادة إلا بالمنزل، إلا أن هذه التجربة بالنسبة لبعض الناس قد تكون هامة جداً، إذ إنها الفطرة التي عاش الإنسان بها لعدة قرون، لذا يحرص العديد من الأشخاص يومياً على المشي وممارسة الرياضة، خاصة المشي حافيين القدمين، مما أثار عدة تساؤلات حول الفائدة التي تعود على الفرد من هذه التجربة، وفي هذا الصدد نستعرض في التقرير التالي فوائد المشي من دون حذاء.

المشي حافي القدمين

وفقاً لموقع «روسيا اليوم»، فقد كشف أخصائي أمراض المناعة، الدكتور إيفان أندرييف بعض الفوائد العائدة على الجسم من خلال المشي حافي القدمين، وقال إن القدم هو الجزء الذي يرتبط جميع أعضاء الجسم البشري ببعضه، لذا فإن التأثير عليها يمكن أن يساهم في حل العديد من مشكلات الجسم الصحية.

ومن خلال المشي دون حذاء على العشب المحصود أو الحجارة أو سجادة خشنة يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الجسم، ونصح بالقيام بالمشي حفاة على العشب الناعم أو الندي لتخفيف التوتر الذي قد يتعرض له الشخص، خاصة الأطفال وكبار السن، لما له من فوائد تجنب الأقدام المسطحة بالنسبة للطفل، وتعزيز صحة الجسم بالنسبة لكبار السن.

كيف يمكن المشي حافي القدمين من دون ضرر؟

بحسب موقع «Health line»، فإنه بالرغم من فوائد المشي حفاة القدمين، إلا أن الأمر يتطلب بعض الاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار، إذ إن هذه التجربة قد تعرض القدم إلى للبكتيريا أو الالتهابات الضارة إذا تم فعلها دون حذر، لذا يجب اختيار نوع الأراضي التي نقوم بالمشي عليها حفاة أو أخذ استشارة طبية قبل التجربة لبعض الفئات مثل مرضى السكر، وللاستفادة من التجربة ينصح الأطباء أن تبدأ ببطء وبجلسات قصيرة من 15 إلى 20 دقيقة يومياً.

فوائد المشي حافي القدمين

- تحكم أفضل في وضع القدمين.

- توازن أفضل.

- الحفاظ على نطاق مناسب من الحركة في مفاصل القدم والكاحل.

- راحة القدمين من الأحذية.