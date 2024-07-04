علامة تظهر أثناء المشي تدل على ارتفاع الكوليسترول.. اذهب للطبيب فورا

يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بالإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب لأنه يسبب قصورًا في الدورة الدموية بالجسم إذا تراكم على الجدران الداخلية للأوعية والشرايين، وهناك علامة شائعة إذا ظهرت على الإنسان أثناء المشي تدل على معاناته من ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، حسب ما ذكره موقع healthline الطبي.

علامة شائعة

الشعور بالألم المفاجئ في أحد الساقين أو كلتيهما عند المشي هي علامة شائعة تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق الموقع الطبي، وتتراوح حدة الألم من خفيف إلى الشديد، ما يتطلب اللجوء الفوري إلى الطبيب في حالة تكرار الأمر لتشخيص الحالة بشكل دقيق وتحديد العلاج.

يوضح الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن ألم الساقين عند المشي يكون عرض مؤكدًا لمرض الشريان المحيطي الناتج عن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، إذا كان يعاني المريض في نفس الوقت من عدة أعراض اخرى كالشعوربالتنميل أو ضعف في الساقين، وظهور تقرحات على الساقين والقدمين لا تلتئم، فضلًا عن الشعور بتقلصات عضلية في الساقين.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

قدم أخصائي أمراض القلب، خلال حديثه لـ «الوطن»، عدة نصائح للوقاية من ارتفاع الكولسترول في الدم.