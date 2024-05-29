3 عناصر غذائية تحسن المزاج وتجنبك العصبية في الصباح.. احرص على تناولها

إذا كنت سريع الانفعال شديد الانزعاج من الآخرين، لا تتحمل أقل كلمة في الصباح، وتصيح في وجوه من حولك بعصبية، فلا تتسرع في إلقاء اللوم على طباعك، لأنها لا تكون مسؤولة دوما عن نوبات الغضب التي تصيبك بعد ساعات قليلة من الاستيقاظ، وإنما نظامك الغذائي.

علاقة التغذية بالحالة المزاجية

دراسة جديدة نشرتها مجلة «Nature» العلمية، رصدت اختلافات بين الصور الملتقطة بالأشعة السينية لأدمغة الأشخاص الذين يتناولون عناصر غذائية معينة في وجبة الفطور، وآخرين لا يهتمون بتناولها، ليقودهم ذلك إلى اكتشاف مفاده أن الأشخاص الذين يظهرون سلوكًا عنيفًا أو عدوانيًا في كثير من الأحيان، لديهم تشريح دماغي أقل قوة من الآخرين، وهو ما يتعلق بالتغذية السليمة في كثير من الأحيان.

عناصر غذائية تخلصك من العصبية في الصباح

أدريان رين، عالم الجريمة العصبية في بنسلفانيا والمؤلف الرئيسي في الدراسة، يحدد العناصر الغذائية الواجب توافرها في وجبة الصباح فيما يلي:

1. الأوميجا 3

يستخدم الدماغ البشري الجزيئات الدهنية لبناء أعصابنا، ويمكن أن تساعد «الأوميجا 3» على تعزيز نمو الأعصاب وتحسين وظيفة الدماغ بفضل ما يحتويه من أحماض دهنية، بالتالي فإن عدم الحصول على ما يكفي من ذلك العنصر الغذائي يؤدي إلى ضعف أداء بعض المناطق في الدماغ، مثل تلك المرتبطة بالسلوك العدواني.

وبحسب الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية تعتبر «أوميجا 3 » نوعا من الدهون التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة، لكنه لا يستطيع إنتاجها بمفرده، بل يحتاج إلى بعض الأطعمة التي تساعده على العملية، ومن أشهرها الأسماك، خاصةً السلمون والرنجة، بالإضافة إلى بذور الكتان وفول الصويا، وحين يتعلق الأمر بوجبة الفطور، فيمكن الحصول على ذلك العنصر من خلال تناول الخضروات ذات الأوراق مثل الجرجير.

2. البروتينات النباتية

اكتشفت الدراسة التي نشرتها مجلة «Nature»، أن استهلاك البروتينات النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، بالإضافة إلى الوقاية من السمنة والسكر من النوع الثاني.

وخلال حديثها لـ«الوطن» أوضحت «إيمان»، أن أبرز الأطعمة التي يمكن تناولها صباحا، للحصول على تلك البروتينات، تتمثل في الفول والبيض والعدس.

3. الكالسيوم

يلعب ذلك العنصر الغذائي دورا مهما في إطلاق النواقل العصبية، لذلك يسبب انخفاض مستوياته في الدم إلى حدوث نوبات الغضب وفقدان التركيز عند مجموعة من الأشخاص، لذلك يُنصح بالحرص على تناول منتجات الألبان صباحا، مثل الجبن والحليب والزبادي.