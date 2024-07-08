بدء التقديم في مدرسة البريد المصري.. الرابط والشروط

بدأ اليوم الاثنين التقديم في مدرسة البريد المصري لطلاب الشهادة الإعدادية، عبر الموقع الرسمي للتنسيق التابع لوزارة التعليم والتعليم الفني، وذلك بتلقي أوراق الطلاب الراغبين في الانضمام للمدرسة في عدد من المحافظات المختلفة كإحدى بدائل الثانوية العامة التي تشهد إقبالا كبيرا من أولياء الأمور، لتوفيرها وظائف فورية للخريجين.

كيفية التقديم في مدرسة البريد المصري

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم في مدرسة البريد المصري، الموزعة على عدد من المحافظات، بالدخول إلى موقع التنسيق من هنــــــــــا، وكتابة رغبات الطلاب بعد التسجيل بالبريد الإلكتروني الخاص بكل طالب والذي يحصل عليه من المدرسة التي حصل عليها علي شهادة المرحلة الإعدادية.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم فإنه فور إعلان نتيجة التنسيق سيجري البدء في استقبال الطلاب بالمدارس لاستكمال أوراقهم وخضوعهم للاختبارات اللازمة والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة البريد المصري

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة البريد المصري والتي شملت شهادة نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية، وشهادة تثبت حسن سلوك الطالب من المدرسة الإعدادية التابع لها وشهادة ميلاد الطالب وإقرار موافقة ولي الأمر.

واشترطت مدرسة البريد المصري أن يكون الطالب مصري الجنسية، ولا يقل عمره 14 عاما ولا يزيد عن 17 عاما، وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية وألا تقل درجاته عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية.

أماكن مدرسة البريد المصري

وتوفر مدرسة البريد المصري فرص عمل للخريجين من مدارسها الموزعة على المحافظات، ويحصل الطالب على شهادة دبلوم البريد الفني التجاري، ويمكنه إتمام دراسته الجامعية حال تفوقه في كلية تجارة البريد أو المعهد العالي للبريد.

وتتنوع أماكن مدرسة البريد المصري وتتواجد في محافظات القاهرة والشرقية والمنيا والغربية والدقهلية وبني سويف وأسيوط.