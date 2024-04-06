«هيئة الدواء» توضح عادات غذائية خاطئة تسبب الحموضة​: منها الوجبات السريعة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا بشأن مسببات الإصابة بالحموضة، مشيرة إلى أنها مشكلة شائعة واضطراب طبي؛ حيث تفرز المعدة فائضًا من الأحماض عن طريق الغدد المعدية، مما يسبب حرقة بالمعدة بعد تناول الطعام.​​

العادات الغذائية الخاطئة تسبب الحموضة​​

وأوضحت هيئة الدواء أشهر العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والإكثار من تناول المنبهات، كما أن النوم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الطعام يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.​​

غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع دستور الأدوية الأمريكي «USP» وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، عن عقد برنامج تدريبي حول الجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبرومن المقرر أن يلقي المحاضرات في البرنامج التدريبي خبراء من دستور الأدوية الأمريكي.