تحذير من 3 عادات غذائية في العيد.. تسبب مشاكل المعدة

مع استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة والوجبات المختلفة بداية من الساعات الباكرة في الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، وعادة ما يجرى تناول كعك وبسكوت ومعجنات العيد المختلفة، ومن ثم الحصول على الرنجة والفسيخ وغيرهم من مختلف الأطباق وأنواع التسالي.

نصائح غذائية لتناول الطعام في عيد الفطر

وعند الإقبال الشره على تناول تلك الأنواع المختلفة من الأطعمة خلال ساعات قليلة، عادة ما يعاني البعض من الشعور بآلام ومشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، لذا قدم الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح الغذائية السليمة التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الفطر.

- تجنب الإفطار بتناول البسكوت والكعك، لأن السكريات العالية ستسبب لك شعورًا بالجوع المستمر.

- يفضل تناول الفطار الصحي العادي مثل، الفول والسلطة أو الجبن والخبز.

- يمكن الحصول على عدد من 3 إلى 4 من قطع البسكويت أو الكعك بين الوجبات.

- تجنب تناول الرنجة والفسيخ على الغداء لتجنب الشراهة خلال أكلهما.

- تناول الرنجة والفسيخ بحذر شديد، مع ضرورة الحصول على كمية كبيرة من السلطة أو البصل إلى جانبهم.

- بعد الانتهاء من أكل الرنجة يفضل تناول الموز أو سلطة فواكه للحصول على البوتاسيوم.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

تعويد المعدة بعد صيام رمضان

ونصح عفيفي بضرورة تعويد المعدة على تناول الطعام خلال اليوم بصورة تدريجية، فيفضل الحصول على وجبة بمرور كل ساعتين، وتجنب تناول كميات كبيرة من السكريات العالية، حتى لا ينتج عن ذلك الشعور بآلام ومشكلات المعدة.