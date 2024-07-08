محافظ المنيا يستقبل مدير الأمن وعددًا من القيادات الأمنية للتهنئة

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وعدداً من القيادات الأمنية، لتقديم التهاني له بمناسبة توليه محافظا للمنيا.

دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع القيادات الأمنية على هذه الزيارة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإنجاح المنظومة الأمنية وتحقيق الأمان والاستقرار، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

استمرار التعاون لحماية مقدرات شعب مصر العظيم

وأشاد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني بالدور الحيوي لكافة الأجهزة الأمنية في المحافظة لإرساء دعائم أمن الوطن والمواطن، مشدداً على ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر والبناء لحماية مقدرات شعب مصر العظيم.

من جانبه، قدم اللواء محمد مصطفى ضبش الشكر على حفاوة الاستقبال مقدما التهنئة القلبية للمحافظ، متمنياً له التوفيق والنجاح في موقع عمله الجديد، ومؤكداً على استعداد مديرية الأمن الكامل للتعاون مع المحافظة في كافة المجالات بما يعكس روح التفاهم والتنسيق لخدمة الجميع.