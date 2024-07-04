«مستقبل وطن»: تصريحات رئيس الوزراء تدشن لمرحلة جديدة ومتطورة للعمل الوطني

ثمن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب «مستقبل وطن»، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة

وأضاف «السعيد» أنّ التصريحات تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطني، وأن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا حجم التحديات الحالية، وتضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأشار «السعيد» إلى أهمية الشفافية التي شملتها كافة التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء، إذ إنها تخلق حالة من التفاؤل والارتياح لدى الشارع، وتعزز من عوامل الثقة بين الطرفين، بما يدفع نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار.

وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، وعقد مؤتمر أسبوعي وشهري للاستماع لوجهات النظر في مختلف القضايا، يعزز مسيرة الحوار ويعلي من قيم الفكر والنقاش، ويفتح نوافذ جديدة للرأي والتعبير.

نهج الحكومة الجديدة

وتابع: «متفائلون كثيرًا بهذه الحكومة، وبهذا النهج الجيد والبداية القوية والصحيحة، التي تسعى إليها كل حكومات الدول المتقدمة، إذ تعد كونها ضمانة لصنع مجتمعات قوية تجيد العمل والابتكار والإبداع».