نماذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الجبر والهندسة يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو 2024، لذا يرغبون في معرفة نماذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023، لحل أسئلتها استعدادًا لامتحان العام الجاري وتحقيق التفوق والنجاح.

نماذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، نماذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وكل السنوات السابقة على موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع عليها من جانب الطلاب والمعلمين من هنا.

وأوضحت الوزارة مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة، مؤكدة أنّ الامتحان سيكون طبقا لمواصفات العام الماضي، ولا اختلاف في شكل وعدد الأسئلة.

مواصفات الامتحان

وحول مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024، فهو عبارة عن 20 سؤالا وعدد الأسئلة المقالية اثنين، والمجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، إضافة إلى درجة للأسئلة الموضوعية، أما الأسئلة المقالية 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 18 سؤالا، وستكون وفقا للمواصفات، ولا تتضمن أي أسئلة تعجيزية ولا تحتمل أكثر من إجابة أمام الطالب.