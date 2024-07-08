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عدد أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة.. ومواصفات ورقة الاختبار

كتب:

أميرة فكري
02:37 م | الإثنين 08 يوليو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم  الفني عن مواصفات وعدد أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون طبقا لمواصفات العام الماضي، ولا اختلاف في شكل وعدد الأسئلة. 

عدد أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024 وهي:

عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: سؤالان.

- المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

- درجة للأسئلة الموضوعية مادة الجبر والهندسة الفراغية: 26 درجة.

- الأسئلة المقالية مادة الجبر والهندسة الفراغية: 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية: 18 سؤالا.

وأكدت وزارة  التربية والتعليم، أن أسئلة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة ستكون وفقا للمواصفات، ولا تتضمن أي أسئلة تعجيزية أو تحتاج إلى تأويل أو أكثر من إجابة، مشيرا إلى أن الامتحان سيتضمن بنسبة 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

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