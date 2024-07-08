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عدد أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024

كتب:

أميرة فكري
04:01 م | الإثنين 08 يوليو 2024
طلاب الثانوية العامة --صورة أرشيفية

طلاب الثانوية العامة --صورة أرشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي علوم يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو،  مشيرة إلى أنّ الامتحان يتضمن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة سيكون بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

عدد أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ مواصفات وعدد أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة  2024 شعبة علمي علوم، كالتالي:- 

- عدد أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة : 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة: سؤالان.

- عدد الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» للثانوية العامة: 44 سؤالًا.

- الدرجة الكلية لامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة: 60 درجة.

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