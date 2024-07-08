ريهام عبدالحكيم تشارك في احتفالية أم كلثوم بفرنسا

أعلنت المطربة ريهام عبدالحكيم، مشاركتها في احتفالية أم كلثوم بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية.

مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية

ونشرت ريهام عبدالحكيم، عبر صفحتها على انستجرام، البوستر الدعائي للحفل معلقة: «أتشرف بمشاركتي في احتفالية أم كلثوم بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية والعيد القومي المصري يوم 9 يوليو في باريس تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا تزامنا مع 100 سنة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وأضافت: ستضم الاحتفالية العديد من الفعاليات بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلاً عن السفراء الأجانب وأبناء الجالية المصرية.