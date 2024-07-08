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تراجع أسعار الفضة من أعلى مستوى لها في شهر.. تفاصيل

كتب:

منة العشماوي
10:35 م | الإثنين 08 يوليو 2024
أسعار الفضة عالميا

أسعار الفضة عالميا

انخفضت أسعار أوقية الفضة إلى 31 دولارًا اليوم الاثنين، بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، حسبما ذكر مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

أسعار الفضة عالميا

وتشير التوقعات بشأن أسعار الفضة إلى أن الصين ستكشف عن المزيد من تدابير التحفيز في الجلسة الثالثة من هذا الشهر، إذ تُحاول البلاد تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، بالإضافة إلى استمرار الطلب على الفضة من قطاع الألواح الشمسية في دعم السوق.

توقعات أسعار الفضة

وتاريخيًا وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل 2011، ومنذ بداية عام 2024 ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 6.85 دولار أمريكي للأوقية بنسبة 28.85% وفقًا للتداول على عقود الفروقات «CFD» التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 29.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، على أن تتداول عند 32.05 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا. 

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