ويجز يحتفي بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

احتفى مؤدي الراب ويجز بقرار القائمين على النسخة الثانية من مهرجان العلمين بتخصيص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني، حيث أعاد نشر القرار عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ «إنستجرام».

ويشارك ويجز في المهرجان للعام الثاني على التوالي بعد نجاح الحفل الذي أحياه العام الماضي.

وبجانب مؤدي الراب ويجز، يشهد مهرجان العلمين في نسخته الثانية مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية لأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين يشاركون في المهرجان للمرة الأولى هذا العام، من بينهم عمرو دياب، كاظم الساهر، ديانا حداد وسعاد ماسي، بالإضافة إلى نجوم العام الماضي محمد منير، تامر عاشور، وفريق كاريوكي.

تفاصيل مهرجان العلمين 2024

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين في 11 يوليو الجاري، وتستمر الفعاليات التي تمزج ما بين الموسيقى والمسرح والترفيه والرياضة على مدار 50 يوما كاملة حتى 30 أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل المهرجان.

وكشف «الفقي» تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، قائلا: «نستحدث مجموعة جديدة من الفعاليات بينها عرض عدد من المسرحيات لأبرز نجوم الفن العربي والمصري، بجانب 10 حفلات غنائية لأبرز نجوم الغناء، أكثر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام بالطفل من خلال مهرجان نبتة، وهو ما نفخر به هذا العام، بجانب حوالي 12 حدثًا رياضي يغطى جانب كبير من الألعاب الجماعية والفردية».