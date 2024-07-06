عمرو موسى: ضغط اللوبي الإسرائيلي أدى لحصار المبادرة العربية بشأن فلسطين

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنّ الدول الغربية رحبت بالمبادرة العربية بشأن فلسطين حينها، على أساس أنها ستكون فتحًا كبيرًا للغاية، لكن الضغط الإسرائيلي واللوبي المؤثر في أمريكا وعواصم أخرى حاصرا المبادرة، على الرغم من أنها كانت تقدم حلا، وهو ما يثير الشك في النفس.

تسليم الضفة كلها لإسرائيل

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل ترغب في نسيان الموضوع الفلسطيني، ويجري تسليم الضفة كلها لإسرائيل، مردفًا: «إذا كان هذا هو الموضوع فلا تلوموا إلا أنفسكم، والشعب الفلسطيني رأيناه انفجر في وجه سياسة ظالمة تمام الظلم للفلسطينيين».

القدس عاصمة فلسطين

وتابع: «فلسطين شعب من شعوب هذه المنطقة، ومن الطبيعي أن تتعاطف معها المنطقة، فهل من المعقول أن نتعاطف مع الاحتلال؟، والمبادرة العربية في 2002 تشير إلى الاعتراف والتطبيع وإقامة علاقات طبيعية وتعاونية والعيش سويا، ولكن على الاحتلال أن ينسحب ولابد من دولة فلسطينية ومعالجة موضوع اللاجئين والتحدث عن موضوع القدس وأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية».