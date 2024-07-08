متخصص بالشأن الأفريقي: المبادرات الدولية «باب خلفي» للتدخل في السودان

أكد أحمد إمبابي، المتخصص في الشأن الأفريقي، أن الأنظمة الوطنية التي حكمت السودان منذ الاستقلال لم تقدم مشروعًا وطنيًا جامعا للقوى السياسية، موضحًا أن الحالة الصراعية لم تغب عن مشهد الدولة السودانية، والسودان يعيش حالة صراع منذ الثمانينيات، وظهرت الحرب الداخلية في دارفور مع بداية الألفية الجديدة.

وشدد «إمبابي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن التعدد والانقسام أعطت فرصا لقوى دولية وخارجية بالتدخل في الشأن السوداني وتصدير أزمة، منوهًا بأن كثرة المبادرات الدولية في التعاطي مع ملف السودان تعطي أبوابا خلفية للتدخل وهو سبب الأزمة الحقيقية في السودان.

حالة الانقسام في السودان

وأوضح أن حالة الانقسام في السودان أعطت فرصا كبيرة للتدخل في الشأن السوداني، مؤكدًا أن هناك عنصرين وراء الأزمة السودانية وهما الأجندة الخارجية وتأثير القوى الدولية وعنصر التمويل الذي يعد سببا لمشكلتين أساسيتين في السودان.

وتابع: «إحدى الإشكاليات في السودان هي غياب الاندماج الوطني وهي إشكالية واضحة في السودان، دائمًا كل الأدبيات تدرس السودان بأنها مرآة لأفريقيا بسبب كثرة الجماعات القبلية».