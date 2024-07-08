جمال الكشكي: السودان محور استقرار كبير لمصر.. والقاهرة «مفتاح» حل الأزمات

علق جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد القوى السياسية المدنية السودانية، موضحًا أن اجتماع اليوم شهد قوى شاملة ومشاركة أوسع وأعلى من القوى السودانية من أجل حل أزمة في السودان، مؤكدًا أن السودان على المحك بشكل حقيقي نتيجة الحرب المشتعلة.

مصر لا تنحاز لطرف على حساب أخر

وشدد «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، على أن ما يحدث الآن في السودان غير مسبوق والأخطر، منوهًا بأن مصر دائمًا ما تنظر للسودان ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، موضحًا أن السودان يشكل محور استقرار كبير لمصر وللمنطقة العربية بشكل عام، والسودان يمثل أهمية كبرى، منوهًا بأن الدور المصري كان مهم ومن أول الدول التي حذرت من ارتفاع وتصاعد الحرب في السودان منذ بدايتها.

وأشار إلى أننا الآن أمام تهديد وجودي للدولة السودانية، مؤكدًا أن مصر استضافات قوى سياسية سودانية لحل الأزمة، ومصر كانت سباقة بإقامة مؤتمر دول الجوار السوداني، مضيفًا: «السودان في خطر وجودي، ومصر تسعى وتبذل كل أدواتها لإنهاء الحرب في السودان وهو عنوان مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في العاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع: «منذ 15 إبريل 2023 واستقبال مصر للأشقاء السودانيين ونقلهم عبر الطائرات وفتح الأبواب وتقديم المساعدات والإغاثة، والثابت في وجدان الدولة المصرية أن مصر لن تسمح بمزيد من الانهيار في السودان وتبذل قصارى جهدها وهو ما ظهر في البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية»، مشددًا على أنه رغم أن مصر دولة تتأثر بما يدور في الإقليم والعالم؛ إلا أن دورها الحقيقي لم تتنازل عنه ولا تزال تعمل على حل الأزمات ومصر هي دولة لا يمكن يحدث استقرار في محيطه بدون ان تكون القاهرة هي المفتاح.