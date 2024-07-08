وزير الخارجية: حدودنا مفتوحة لإدخال المساعدات إلى السودان بالتعاون مع المنظمات الإغاثية

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن مصر تعلن بكل وضوح أن حدودها مفتوحة بالتعاون مع جميع المنظمات الإغاثية لتوفير المساعدات للأهالي في السودان، مشددا على تمسك مصر بإطار جامع غير إقصائي لكل الأطراف في السودان.

توفير المساعدات للأهالي في السودان

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لـ«أنروا» أن الأشقاء السودانيين أمام مسؤولية تاريخية دون مصالح ذاتية وإعلاء مصلحة الوطن، مؤكدا الجهد الكبير الذي تبذله مصر من أجل حل أزمة السودان، مشيرا إلى أن مصر تسضيف أعدادا كبيرة من السودانيين على أرضها، رغم كل المصاعب الاقتصادية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ولذلك أكد في لقائه مع المبعوثين الدوليين على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي تعهداته فيما يتعلق الدعم الكامل لمصر، وهي أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت أشقائها.