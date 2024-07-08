وزير الخارجية: مصر تسعى لوقف الحرب في السودان حفاظا على أرواح المدنيين

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه لا يمكن تحت أي مبرر استخدام أو توظيف أو استغلال أي اتهامات مرسلة دون أي أدلة موثوقة لاستخدامها كزريعة لتجميد أو عدم تقديم المساعدات والالتزامات المالية لوكالة الأونروا، لافتا إلى أنه جاري التحرك لتأكيد استمرار الدعم المالي للوكالة، وهو أمر مهم جدا، ومصر تؤكد على هذا الأمر وبعض الدول استأنفت الدعم بعد التأكد من عدم مصداقية الإتهامات وجاري بذل الجهد مع الدول التي مازالت تجم دعمها للوكالة.

وأضاف عبدالعاطي خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأنروا، أن مصر بمؤسساتها استضافت مؤتمر القوى المدنية السودانية والتقوا رئيس الجمهورية بالأمس، وهي أول مناسبة يجتمع فيها القوى السياسية والمدنية في السودان تحت سقف واحد في مكان واحد، وهو أمر لم يحدث من قبل، ويعكس حرص مصر الشديد للغاية في توحيد مواقف القوى السياسية والمدنية للعمل معا، لتنفيذ شعار المؤتمر الذي عقد تحت مسمى معا من أجل وقف الحرب.

وتابع أن وقف الحرب في السودان هو الهدف الأساسي لمصر، فمصر أجندتها واضحة تماما من أجل العمل على الحفاظ على السودان ووحدة وسلامة أراضيها، والحفاظ على أرواح المدنيين التي تراق يوميا، وفي هذا الإطار عقد المؤتمر وحضر المؤتمر الأشقاء السودانيين فقط بمساراته الثلاثة، ولم يتدخل الطرف المصري وفقا لموقف مصر بعدم تدخل أي طرف خارجي، وهناك أولوية لوقف إطلاق النار ووقف وصول أسلحة عسكرية داخل السودان لعدم إشعال الموقف هناك.