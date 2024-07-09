يصل لمليون جنيه.. تفاصيل الحصول على قرض السيارة من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري الحكومي، برامج للتمويل متنوعة من بينها قرض السيارات الجديدة للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الأعمال والهئيات أو أصحاب المهن الحرة أو المزارعين.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الزراعي المصري، تبدأ قيمة القرض للسيارة من 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه بسعر فائدة تنافسي.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

وتكون الفائدة على قرض السيارة من البنك الزراعي المصري نحو 26% متناقصة أي ما يعادل 11.66% ثابتة، مع إمكانية السداد حتى 60 شهرًا أي 5 سنوات.

ويوفر البنك إمكانية الحصول على القرض بضمان تحويل الراتب أو بدون، والعديد من خطط التمويل التي تناسب فئات مختلفة من المجتمع وبمقدم 40%.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض

ويحتاج البنك من العميل للحصول على قرض السيارة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق مياه أو كهرباء أو غاز، وعرض أسعار للسيارة.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع لجنة السياسة النقديـة الثالث على مدار العام يوم 23 مايو 2024 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 27.75%