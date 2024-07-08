متحدث «الصحة» يوضح ضوابط صرف الأدوية في العيادات الصباحية بالمستشفيات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة والسكان، ضوابط صرف الأدوية في العيادات الصباحية وفقًا لقرار وزير الصحة، موضحًا أنّ هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التي يحتاجها المريض بشكل أساسي كي لا يحصل المريض على أدوية لا يحتاجها، وبعض المواطنين فهموا أنّ هذا القرار بشكل غير المراد منه.

زيارات مفاجئة للمستشفيات

وتابع «عبد الغفار» خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «وزير الصحة يتواصل بشكل ميداني مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات إضافة إلى التواصل المستمر مع لجنة الصحة في البرلمان، وكانت هناك ملاحظات سواء من المرضى أو بعض النواب في لجنة الصحة أن ثمة مشكلة وهي أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التي يعاني منها».

حصول المريض على العلاج الأساسي

وواصل: «مثلاً عنده مشكلة سكر وضغط يحصل على علاج واحد فقط إما الضغط أو السكر، وبالتالي صدور قرار اليوم جاء ليفسر ويوضح ما غمض في القرار السابق أنه يجب أن يحصل المريض على العلاج الأساسي بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية، طالما كان علاجاً يوفر ما يحتاجه بشكل مجاني من المستشفيات العامة أو المركزية، الفكرة ليست في العدد ولكن في توفير الدواء الذي يحتاجه، الكشف والعلاج 10 جنيات بغض النظر عن عدد الأدوية ويجب أن يحصل المريض على احتياجه».