5 أسباب لمشكلة حبوب الظهر في الصيف.. اتبع هذه النصائح لعلاجها

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد معاناة الكثيرين من مشكلة حبوب الظهر المزعجة، التي تعرف أيضًا باسم «حب الشباب»، فما هي أسباب مشكلة حبوب الظهر؟ وكيف يمكن علاجها والوقاية منها خلال ارتفاع درجات الحرارة؟

أسباب حبوب الظهر في فصل الصيف

حسب ما ورد على موقع «healthline» الطبي، فإن أسباب زيادة حبوب الظهر خلال فصل الصيف تتمثل في:

1- زيادة إفراز العرق:

يحفز الطقس الحار الجسم على إفراز المزيد من العرق، مما يسبب انسداد المسام وتراكم الدهون والبكتيريا، وبالتالي ظهور الحبوب.

2- التعرض لأشعة الشمس:

تحفز الأشعة فوق البنفسجية إفراز الزيوت وتزيد من التهاب البشرة، مما يساهم في ظهور الحبوب وتفاقمها.

3- استخدام واقي الشمس:

على الرغم من أهمية واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس، فإن بعض أنواع واقي الشمس قد تسبب انسداد المسام وظهور الحبوب، لا سيما للبشرة الدهنية.

4- التغيرات الهرمونية:

تلعب التغيرات الهرمونية دورًا هامًا في ظهور حب الشباب، لا سيما مع اقتراب موعد الدورة الشهرية عند النساء.

5- إهمال العناية بالبشرة:

قد يؤدي إهمال تنظيف البشرة بشكل منتظم وتقشيرها واستخدام المرطبات المناسبة إلى تفاقم مشكلة حبوب الظهر.

علاج حبوب الظهر والوقاية منها

ويمكن علاج حبوب الظهر والوقاية منها خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال اتباع النصائح التالية:

1- قشر بشرتك بلطف مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

2- لا تهمل ترطيب بشرتك حتى لو كانت دهنية؛ فذلك يساعد في تنظيم إفراز الزيوت ويقلل من تهيج البشرة.

3- اختر واقيًا من الشمس مناسبًا لنوع بشرتك مع عامل حماية SPF 30 على الأقل، وتأكد من إعادة وضعه كل ساعتين.

4- تجنب الملابس الضيقة المصنوعة من مواد اصطناعية التي تسبب احتكاك البشرة وتزيد من إفراز العرق.

5- تناول الكثير من الفواكه والخضروات وقلل من تناول الأطعمة الدهنية والسكريات المصنعة؛ فذلك يساعد في تحسين صحة بشرتك بشكل عام.

6- احرص على شرب كمية كافية من الماء لترطيب بشرتك من الداخل.

7- لا تلمس أو تعبث بالحبوب؛ فذلك قد يسبب تهيجها وتفاقم حالتها.

8- إذا كانت حبوب الظهر شديدة أو مقاومة للعلاج، فيجب عليك استشارة طبيب جلدية للحصول على العلاج المناسب.