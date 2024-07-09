وظائف حكومية في شركة تأمينات برواتب وحوافز تصل إلى 10 آلاف جنيه.. رابط التقديم

أعلنت شركة «مصر لتأمينات الحياة» الحكومية، عبر موقع توظيف مصر، عن حاجتها إلى موظفين جدد للعمل لديها في مجال المبيعات، مقابل توفير رواتب مجزية وعدد كبير من المزايا لهم.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وظائف شركة «مصر لتأمينات الحياة»، بما في ذلك المزايا والشروط ورابط التقديم.

تفاصيل الوظيفة

- يتمتع الموظف بكل مزايا الموظف العام.

- دخل شهري منتظم منذ بداية التعيين لا يقل عن 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه؛ ليصل الراتب الإجمالي إلى نحو 10 آلاف جنيه شهريًا.

- تأمين طبي.

- تأمين إجتماعي حكومي.

- نظام تأمين جماعي خاص للموظفين.

- تأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء العمل.

- تأمين ضد أخطاء المهنة.

- العمل indoor & out door.

- مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 4 مساءً عدا الجمعة والسبت، وجميع العطلات الرسمية مدفوعة الأجر.

- تدريب للقيام بواجبات الوظيفة.

- يحدد المسمى الوظيفي والمرتب بالمقابلة، حسب المؤهلات الوظيفية والخبرات السابقة.

- الفرص متاحة للترقي من العام الأول من التعيين، مع العلم أن الكادر الوظيفى يشمل 7 درجات وظيفية.

التقديم على الوظيفة

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على رابط التقديم من «هنـــــــا»، ثم اختيار الوظيفة المناسبة والضغط على «تقدم للوظيفة».