قلبها توقف فجأة.. حزن في المنوفية بعد وفاة طبيبة شابة

خيم الحزن على محافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتورة ريم سليمان عبد القادر، المقيمة في قرية سلكا التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك بعد توقف عضلة القلب فجأة.

صراع مع المرض

خاضت الطبيبة، ذات الـ27 عامًا، صراعًا مع المرض منذ سنتين بعد توليها مهام العمل في مستشفى جامعة المنوفية.

وشيع الآلاف من أهالي قرية سلكا طبيبة المنوفية إلى مثواها الأخير في مقابر القرية، إذ كان الجميع يشهد لها بالخلق والطيبة وحسن المعاملة مع الآخرين.

تفوق طبيبة المنوفية في دراستها

وقال صفوت محمود معلم الطبيبة الراحلة وأحد جيرانها، لـ«الوطن» إنها كانت متفوقة دراسيا طوال مراحل التعليم، وحصلت على المراكز الأولى بصفة دائمة، وعندما التحقت بكلية الطب كانت من العشرة الأوائل.

نعي نقابة أطباء المنوفية

وودعت نقابة الأطباء عبر صفحتها الرسمية الطبيبة الشابة قائلة: «البقاء لله والدوام لله بمزيد من الحزن والأسى، ينعى مجلس نقابة أطباء المنوفية الدكتورة ريم سليمان احمد عبد القادر طبيبة تكليف بالمنوفية، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعل ألمها ومرضها في ميزان حسناتها وأن يلهم الأسرة والأهل الصبر والثبات».