حكاية مباراة وحيدة ارتدى خلالها أحمد رفعت قميص الأهلي.. ما القصة؟

على الرغم من ارتداء قميص الزمالك، إلا أن تمثيل الغريم التقليدي الأهلي كان أحد أحلامه، فوفقًا لرواية الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، في آخر ظهور إعلامي قبل الوفاة، فإنه كان توصل إلى اتفاق نهائي من أجل تحقيق هذا الحلم والانتقال إلى المارد الأحمر، لكن بعض الأزمات منعت ذلك.. فما المرة الوحيدة التي ارتدى خلالها الراحل أحمد رفعت قميص الأهلي وحقق حلمه؟

لماذا ارتدى أحمد رفعت قميص الأهلي في مباراة واحدة فقط؟

مفارقة غريبة في مسيرة أحمد رفعت الذي شارك مع الأهلي، أثناء انضمامه للزمالك، وذلك في مرة وحيدة فقط، كانت مباراة ودية يخوضها المارد الأحمر، أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة خيرية ودية على ملعب برج العرب، في حضور 40 ألف متفرج، كانت من أجل السلام ضد الإرهاب حول العالم.

المباراة أقيمت سنة 2017، بتواجد عدد كبير من النجوم استعان بهم الأهلي، من أجل دعم فريقه أمام أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا حينها، واختارت إدارة المارد الأحمر أحمد رفعت ضمن مجموعة من نجوم الدوري في عدد من الأندية، وبينهم أحمد رفعت، وانتهت بانتصار الروخي بلانكوس بثلاثية مقابل هدفين من تسجيل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ.

أحمد رفعت الذي كان أحد أهداف الأهلي خلال المواسم المنقضية، كان يرغب في ارتداء قميص المارد الأحمر، مثلما أكد في لقاء تليفزيوني ظهر به قبل أيام قليلة من وفاته، بسبب توقف عضلة القلب للمرة الثانية، بعد أزمته الأولى التي راودته أثناء مشاركته في لقاء الاتحاد السكندري، في أول أيام شهر رمضان الكريم.

توقف مفاجئ في القلب

أحمد رفعت الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، وافته المنية قبل ساعات قليلة، إثر توقف مفاجئ في القلب، للمرة الثانية، وسط محاولات من الأطباء لإنعاش القلب مرة ثانية، لكن دون جدوى، لينتقل جثمانه إلى كفر الشيخ لتشييع الجنازة، وسط حالة حزن كبيرة أصابت الشارع الرياضي.